Warszawa. Podczas kłótni 62-latek zadał sąsiadowi kilka ciosów nożem

Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego wolskiej komendy otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury pomiędzy mężczyznami w niedzielę 25 lipca po godzinie 23. Okazało się, że jeden z nich został zraniony nożem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dwa potrącenia na przejściu na tym samym skrzyżowaniu w dwa dni. Rowerzysta doznał urazu głowy

Mężczyzna miał rany kute klatki piersiowej i brzucha

Na miejsce zdarzenia udali się policjanci. Wezwano karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanego do szpitala. Miał rany kłute klatki piersiowej i brzucha. " Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do awantury, chodziło o konflikt sąsiedzki. W pewnym momencie mężczyzna zadał ciosy nożem pokrzywdzonemu i wrócił do mieszkania. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję" - zrelacjonowała przebieg zdarzeń kom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa Wola. Sprawca został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Miał dwa promile.

Burze w Polsce. Na Warmii i Mazurach prawie trzy tysiące osób bez prądu

62-latek trafił do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie

Marta Sulowska przekazała, że na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny. "Śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu zgromadzili materiał dowodowy. 62-latek był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz porządkowi publicznemu" - ustalili wolscy policjanci. 62-latek został doprowadzony do prokuratury rejonowej, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Pierwszy medal w Tokio. Prezydent wciąż nie pogratulował sukcesu wioślarkom