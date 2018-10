Protest taksówkarzy w Warszawie. Na kilka godzin zablokują miasto

pritchard 2 godziny temu Oceniono 10 razy 2

Zajmijcie się panowie lepiej swoimi koleżkami jeżdżącymi niby to w prywatnych taksówkach, najczęściej wystającymi pod lotniskiem albo dworcami (np. W-wa Zachodnia),naciągającymi klientów spoza Warszawy na "przejażdżki turystyczne" naokoło miasta (zamiast prosto do celu) za chore lichwiarskie stawki.

Ale tu to łaskawcy palcem nie kiwną, przecież to ich koleżkowie.

Jeżeli byście zabrali się za oszustów i czarne owce w swoim gronie, chętnie bym was popierał. A tak, to... tu się zgina dziób pingwina !

I wielkie zdziwko, że ludzie wybierają Ubera - przynajmniej są pewni, że nikt ich nie orżnie !